Haiti ostaggio delle bande criminali | 4000 morti da inizio anno

Haiti si trova ormai in una spirale di violenza senza precedenti, con oltre 4.000 morti da inizio anno e bande criminali che tengono in ostaggio intere comunità. La situazione si sta aggravando rapidamente, destabilizzando un Paese già fragile e lasciando dietro di sé distruzione e paura. È urgente intervenire per riportare pace e sicurezza, salvaguardando il futuro di una nazione in balia dell’ombra della criminalità.

