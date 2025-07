Concorso PNRR 2 scuola secondaria | nuove convocazioni prove orali e pratiche In aggiornamento

Se sei tra i candidati del Concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, questa è la notizia che aspettavi: le convocazioni per le prove orali e pratiche sono ufficialmente in corso, con le sessioni che partiranno da maggio. Dopo l’attesa, ora si apre una nuova fase cruciale per tutti i partecipanti. Non perdere tempo, resta aggiornato sulle ultime novità e preparati al meglio!

Il concorso per la scuola secondaria PNRR2, bandito con il Decreto Direttoriale n. 30592024, entra nella fase decisiva: sono state ufficialmente avviate le convocazioni per la prova orale, che inizieranno a partire dal mese di maggio. Il via libera è stato possibile dopo la pubblicazione dei punteggi minimi nelle classi di concorso e nelle regioni . Concorso PNRR 2 scuola secondaria: nuove convocazioni prove orali e pratiche In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l'accesso alla prova orale [In aggiornamento] - Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) stanno aggiornando i punteggi minimi per l'accesso alla prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, bandito con il DDG n.

