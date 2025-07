Domande MAD Trento 2025 26 | al via le richieste per il personale ATA

Se sogni di entrare nel mondo della scuola trentina come personale ATA, questa è la tua occasione! L’Ufficio scolastico di Trento ha aperto ufficialmente le iscrizioni per la MAD 2025/2026, riservata al ruolo di assistente amministrativo scolastico, categoria C. Non perdere tempo: scopri tutte le modalità e le date per inviare la tua domanda e prepararti a un futuro professionale ricco di soddisfazioni. Quando inviare la MAD Trento 2025/26? Scopriamolo insieme!

L'Ufficio scolastico della Provincia Autonoma di Trento apre ufficialmente la finestra per presentare la MAD 20252026 dedicata al profilo di assistente amministrativo scolastico, categoria C. Chi intende lavorare nella scuola trentina in qualità di personale ATA può candidarsi seguendo le date e le modalità stabilite.

Domande MAD Trento 2025/26: al via le richieste per il personale ATA - Se sogni di entrare nel mondo della scuola trentina come assistente amministrativo, questa è la tua occasione! L’Ufficio scolastico di Trento ha aperto ufficialmente le porte per le domande MAD 2025/2026, offrendo a candidati motivati la possibilità di candidarsi per il ruolo di personale ATA.

Domanda di messa a disposizione MAD Trento 2025/26 per il profilo di assistente amministrativo scolastico dal 1 al 7 luglio seguendo la procedura informatizzata Vai su Facebook

Domande MAD Trento 2025/26: al via le richieste per il personale ATA; Periodo 2022-2024 - Buoni di servizio per la conciliazione tra famiglia e lavoro; Concorso ATA Trento: presentate 315 domande per 300 posti.

