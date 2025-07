Anno aggiuntivo ITS come laurea breve? E’ scontro aperto tra Valditara e FLC CGIL

Il dibattito sull’innovazione formativa in Italia infiamma ancora di più: il ministro Valditara propone di riconoscere un anno integrativo degli ITS come laurea breve, cercando di valorizzare gli Istituti Tecnici Superiori. Ma questa proposta ha scatenato un acceso scontro con la FLC CGIL, che la definisce una forzatura e si schiera contro. La questione rimane aperta, tra prospettive di progresso e timori di compromessi.

Il ministro Valditara propone di equiparare un anno integrativo di ITS ad una laurea breve. L’iniziativa, nata in sinergia con il Ministero dell’Università, intende valorizzare gli Istituti Tecnici Superiori, ma ha scatenato la dura reazione del sindacato FLC CGIL, che la vedono come una forzatura e parlano di ‘Saldi estivi‘. La proposta del ministro L’intenzione . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: anno - laurea - breve - valditara

Università di Firenze, via al nuovo anno accademico: 148 corsi di laurea e immatricolazioni dal 1° luglio - L'Università di Firenze si prepara per il nuovo anno accademico 2025-2026 con il lancio di 148 corsi di laurea e l'inizio anticipato delle immatricolazioni, fissato per il 1° luglio.

Valditara: “Valutiamo il biennio Its equiparato alla laurea breve” - la Repubblica Vai su X

MINISTRO VALDITARA: " VALUTIAMO BIENNIO ITS EQUIVALENTE A LAUREA BREVE "Con la ministra Bernini stiamo ragionando per andare ancora più avanti per quanto riguarda gli Istituti tecnologici superiori: pensiamo di portare il percorso a 4 + 2 + 1 pe Vai su Facebook

Its, Valditara annuncia il modello 4+2+1: “Valutiamo il biennio equivalente alla laurea breve”. Ecco da quando; Valditara: “Valutiamo il biennio Its equiparato alla laurea breve”; Un biennio ITS Academy equiparato a una laurea triennale: cosa prevede la proposta di Valditara.

Valditara: “Valutiamo il biennio Its equiparato alla laurea breve” - Il ministro dell’Istruzione e del Merito apre alla possibilità di un’equipollenza per gli Istituti tecnologici superiori a partire dal 2026. Da repubblica.it

Its, Valditara annuncia il modello 4+2+1: “Valutiamo il biennio equivalente alla laurea breve”. Ecco da quando - C’è una nuova idea di cui ha parlato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: equiparare i due anni di Its (i due del 4+2) ai primi due anni di laurea triennale, in modo che gli st ... Scrive tecnicadellascuola.it