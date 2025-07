Un uomo è precipitato con il parapendio | in corso da due giorni le ricerche tra i boschi del Varesotto

Un'operazione di salvataggio senza precedenti si svolge nel Varesotto, dove da due giorni i vigili del fuoco cercano un uomo precipitato con il parapendio tra i boschi di Azzio. Nonostante le oltre 36 ore di ricerche e i numerosi sforzi, ancora nessuna traccia dell'uomo o della vela. La speranza di ritrovarlo vivo è viva, e le squadre sono determinati a continuare fino a quando non verranno trovati. Continua a leggere.

Lo scorso martedì 1 luglio è arrivata ai vigili del fuoco la segnalazione, con tanto di video, di un pilota di parapendio che sarebbe precipitato tra i boschi di Azzio (Varese). Dopo oltre 36 ore di ricerche, non sarebbe stata trovata ancora alcuna traccia né dell'uomo né della vela, ma le operazioni sono ancora in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

