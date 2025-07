Debbie Harry sull’immagine nel mondo della musica | La chirurgia estetica è stata necessaria dovevo lavorare

Debbie Harry, icona senza tempo e frontwoman dei Blondie, riflette sull’importanza dell’immagine nel mondo della musica e sulla sua esperienza con la chirurgia estetica. A 80 anni, l’artista rivela come le pressioni dell’industria musicale abbiano influenzato le sue scelte, svelando un lato autentico e coraggioso. La sua testimonianza ci invita a ripensare al ruolo dell’immagine e alla naturalezza nel percorso di chi vive sotto i riflettori.

Debbie Harry ha parlato dell’importanza dell’immagine nel mondo dello spettacolo e nel suo caso specifico all’interno del panorama musicale, rivelando la sua posizione sulla chirurgia estetica negli anni durante i quali raggiungeva il successo come frontwoman dei Blondie. L’artista che ha compiuto 80 anni lo scorso 1 luglio, si è raccontata in un’intervista su Vanity Fair, mettendo l’accento sulle pressioni effettuate dall’industria musicale sulle donne e sulla loro immagine. La voce di Call Me ha rivelato di aver affrontato interventi di chirurgia estetica definiti necessari per portare avanti la sua carriera: “Per me è sempre stato uno strumento . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it