NASCAR la Cup Series torna protagonista tra i muretti di Chicago

Il 2025 si prepara a regalare ancora emozioni forti con la NASCAR Cup Series che torna a infiammare le strade di Chicago. Dopo aver lasciato il segno ad Atlanta, le stock car si apprestano a sfidarsi in un circuito urbano unico al mondo, nel cuore dell’Illinois. Un evento imperdibile che potrebbe segnare l’ultima edizione di questa spettacolare corsa cittadina, lasciando un’eredità indelebile nel calendario NASCAR.

Continua da Chicago la stagione ed il 'torneo nel campionato' della NASCAR Cup Series. Dopo Atlanta, impianto visitato per la seconda ed ultima volta in questo 2025, le stock car si apprestano per visitare nuovamente il circuito non permanente che sorge nello Stato dell'Illinois. Tutto è pronto per la terza edizione dell'unica competizione cittadina della NASCAR Cup Series, round unico nel proprio genere che potrebbe non avere un futuro. Il 2025 segna infatti l'ultimo anno del primo accordo tra una delle metropoli più importanti degli USA e la NASCAR, un contratto che potrebbe essere prolungato anche per i prossimi anni.

In questa notizia si parla di: nascar - series - chicago - torna

Si torna a Chicago sul circuito disegnato all'interno di Grant Park per la terza volta, chissà se anche l'ultima Le prime due edizione sono state disturbate (eufemismo) dalla pioggia Indovinate nei prossimi giorni quale è l'unico pomeriggio a rischio temporali? Vai su X

