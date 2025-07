Kanye West bandito dall’Australia | cosa è successo

Kanye West, noto anche come Ye, è stato ufficialmente bandito dall’Australia a causa delle sue dichiarazioni controverse, tra cui la pubblicazione del brano ‘Heil Hitler’. Il governo australiano ha preso questa decisione drastica, confermata dal ministro dell’Immigrazione Tony Burke, sottolineando le implicazioni delle sue azioni passate, come l’apparizione con un cappuccio stile Ku Klux Klan. Ecco cosa è successo e quali sono le ripercussioni di questa scelta.

Il governo australiano ha ufficialmente negato l’ingresso nel Paese a Kanye West, noto anche come Ye, in seguito alla pubblicazione del controverso brano ‘Heil Hitler’. La decisione è stata confermata dal ministro dell’Immigrazione Tony Burke durante un’intervista all’emittente ABC. Non si tratta del primo episodio di questo genere per l’artista che, solo un paio d’anni fa, era salito sul palco con un cappuccio in stile Ku Klux Clan. Ecco cosa è successo stavolta. Il Ministro: “Chi promuove idee vicine al nazismo non può essere accolto in Australia”. “Ha pronunciato molti commenti offensivi che i miei funzionari hanno riesaminato dopo l’uscita della canzone”, ha spiegato Burke nel programma Afternoon Briefing. 🔗 Leggi su Quotidiano.net