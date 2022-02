M5S | Meleo | più sicurezza con bando su controllo strade

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – “Controlli oggettivi e indipendenti sulla qualità delle nostre. Non è un proposito ma è già realtà, grazie all’azione dell’Amministrazione Raggi”. “Da questo mese, infatti, vedremo per le vie di Roma nuovi team di tecnici deputati a valutare la qualità del manto stradale e altre eventuali problematiche per il traffico. Merito di untriennale voluto dalla Giunta 5 Stelle, che fa seguito a un appalto ‘pilota’ da noi varato per due annualità.” “Sembra banale? Non lo è affatto, se si pensa che prima dei nostri bandi ilqualità veniva effettuato dalle stesse ditte che si occupano della manutenzione: il conflitto è evidente. Separando i due ambiti, invece, abbiamo garantito più, meno incidenti e una mobilità migliore per tutti i romani”. Così in un comunicato Linda ...

Advertising

LavoroLazio_com : Furto asilo nido Villaggio nel Bosco alla Garbatella, Meleo (M5S): 'Chiediamo a SIMU e Municipio VIII di intervenir… - LavoroLazio_com : Municipio III, Meleo-Quattromani-Battisti (M5S): 'In asili e materne servono controlli anti Covid' 'Negli asili ni… - LavoroLazio_com : Taxi, Meleo (M5S): 'Su turnazioni serve passo avanti, Patanè ascolti voci contrarie' 'Turnazioni taxi: è ora di fa… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Meleo

RomaDailyNews

'Oggi in Assemblea capitolina cominciamo la discussione del PUMS, il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile creato dall'amministrazione Raggi. Come recita il nome stesso, stiamo parlando di un piano ...... il gruppooggi all'opposizione rinuncerà agli aumenti di stipendio previsti a partire dal 1 ... Anche la capogruppo Lindagiudica 'inappropriato' il momento scelto dal Governo centrale per ...ha previsto l’installazione pilota di 20 dispositivi per l’apertura a distanza dei cancelli e il collegamento della Sala sistemi con il numero unico di emergenza 112”. Così in un comunicato la ...Così in una nota Linda Meleo, capogruppo in Assemblea capitolina del M5S, Dario Quattromani e Marina Battisti, capogruppo e consigliera del M5S Municipio III. (Agenzia Dire) ...