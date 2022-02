Coppa di Francia, Versailles-Nizza in semifinale. Campo neutro rifiutato, si gioca all’Allianz Riviera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si avvicina sempre più la storica semifinale di Coppa di Francia per il Versailles, club di quarta serie che tra pochi giorni sfiderà il Nizza nel penultimo atto della Coppa nazionale. La sfida si giocherà all’Allianz Riviera, impianto dei Nizzardi: la notizia arriva dopo che il Versailles aveva chiesto di giocare a Parigi, in particolare al Parco dei Principi. Gli stadi della capitale sono risultati però indisponibili, quindi era stato proposto di giocare in Campo neutro. Questa ipotesi è stata però rifiutata dal Versailles, che spiega: “Non volevamo il Campo neutro, questa partita è una festa per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si avvicina sempre più la storicadidiper il, club di quarta serie che tra pochi giorni sfiderà ilnel penultimo atto dellanazionale. La sfida si giocherà, impianto deirdi: la notizia arriva dopo che ilaveva chiesto dire a Parigi, in particolare al Parco dei Principi. Gli stadi della capitale sono risultati però indisponibili, quindi era stato proposto dire in. Questa ipotesi è stata però rifiutata dal, che spiega: “Non volevamo il, questa partita è una festa per ...

