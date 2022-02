Chi è stato Pierluigi Torregiani? La storia vera del gioielliere di Ero in guerra ma non lo sapevo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Milano, 16 febbraio 1979: 43 anni fa veniva ucciso Pierluigi Torregiani. La sua storia stasera andrà in onda in prima serata su Rai Uno con il film evento “Ero in guerra ma non lo sapevo“, diretto da Fabio Resinaro e con protagonisti Francesco Montanari, nel ruolo di Torregiani, e Laura Chiatti che interpreta Elena, moglie del gioielliere. La pellicola è stata tratta dall’omonimo romanzo scritto nel 2006 dal figlio adottivo di Torregiani, Alberto, rimasto, a soli 15 anni, sulla sedia a rotelle a seguito dell’agguato organizzato dai Proletari Armati per il Comunismo, una formazione terroristica di estrema sinistra che si formò in Lombardia nel 1977, tra i cui leader spicca Cesare Battisti, condannato a due ergastoli e tredici anni e ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Milano, 16 febbraio 1979: 43 anni fa veniva ucciso. La suastasera andrà in onda in prima serata su Rai Uno con il film evento “Ero inma non lo“, diretto da Fabio Resinaro e con protagonisti Francesco Montanari, nel ruolo di, e Laura Chiatti che interpreta Elena, moglie del. La pellicola è stata tratta dall’omonimo romanzo scritto nel 2006 dal figlio adottivo di, Alberto, rimasto, a soli 15 anni, sulla sedia a rotelle a seguito dell’agguato organizzato dai Proletari Armati per il Comunismo, una formazione terroristica di estrema sinistra che si formò in Lombardia nel 1977, tra i cui leader spicca Cesare Battisti, condannato a due ergastoli e tredici anni e ...

