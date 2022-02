Transformers: Rise of the Beasts sarà il primo film di una trilogia, in arrivo anche una serie animata (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Paramount ha svelato i nuovi progetti legati a Transformers: una trilogia che prenderà il via con Rise of the Beasts, una serie animata e un lungometraggio animato. Transformers tornerà sugli schermi, televisivi e cinematografici, con una nuova trilogia, un lungometraggio animato e una serie animata. Paramount ha svelato i primi dettagli dei suoi progetti legati alla saga che proseguirà il racconto della guerra tra Autobot e Decepticon. Nel 2023 arriverà nelle sale Transformers: Rise of the Beasts e sarà il primo capitolo di una trilogia. Tra qualche mese, in autunno, sugli schermi di Nickelodeon debutterà poi una nuova ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Paramount ha svelato i nuovi progetti legati a: unache prenderà il via conof the, unae un lungometraggio animato.tornerà sugli schermi, televisivi e cinematografici, con una nuova, un lungometraggio animato e una. Paramount ha svelato i primi dettagli dei suoi progetti legati alla saga che proseguirà il racconto della guerra tra Autobot e Decepticon. Nel 2023 arriverà nelle saleof theilcapitolo di una. Tra qualche mese, in autunno, sugli schermi di Nickelodeon debutterà poi una nuova ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Transformers: Rise of the Beasts sarà il primo film di una trilogia, in arrivo anche una serie animata… -

Ultime Notizie dalla rete : Transformers Rise Avremo davvero un Optimus Prime in LEGO? E' ragionevole pensare che si tratterà di un set LEGO Creator Expert con packaging Adults Welcome 18+ e si presume anche che Optimus Prime potrebbe essere basato sul prossimo Transformers: Rise of ...

Peter Cullen (Optimus Prime) narra i Transfomers per l'app Calm Vi ricordiamo che T ransformers: Rise of the Beasts , il settimo film del franchise dei Transformers che uscirà nelle sale americane il 24 giugno 2022 e a questo nostro articolo potete scoprirne ...

Transformers: Rise of the Beasts sarà il primo film di una trilogia, in arrivo anche una serie animata Movieplayer.it Transformers: Rise of the Beasts sarà il primo film di una trilogia, in arrivo anche una serie animata Paramount ha svelato i nuovi progetti legati a Transformers: una trilogia che prenderà il via con Rise of the Beasts, una serie animata e un lungometraggio animato. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN ...

Transformers: in arrivo una nuova trilogia live action Transformers: il Risveglio (in Italia, il titolo originale è Rise of the Beast) è il prossimo capitolo che ci farà vivere nella saga dei robot più famosi del cinema, e oggi è arrivata la conferma che ...

E' ragionevole pensare che si tratterà di un set LEGO Creator Expert con packaging Adults Welcome 18+ e si presume anche che Optimus Prime potrebbe essere basato sul prossimoof ...Vi ricordiamo che T ransformers:of the Beasts , il settimo film del franchise deiche uscirà nelle sale americane il 24 giugno 2022 e a questo nostro articolo potete scoprirne ...Paramount ha svelato i nuovi progetti legati a Transformers: una trilogia che prenderà il via con Rise of the Beasts, una serie animata e un lungometraggio animato. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN ...Transformers: il Risveglio (in Italia, il titolo originale è Rise of the Beast) è il prossimo capitolo che ci farà vivere nella saga dei robot più famosi del cinema, e oggi è arrivata la conferma che ...