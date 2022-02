**Mani Pulite: Barbacetto, 'oggi inchiesta sarebbe più difficile, stessa corruzione ma altri metodi'** (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Se oggi sarebbe possibile un'inchiesta che cambiò la storia come Mani Pulite? "sarebbe molto più difficile, per una serie di motivi: il primo è che è cambiato il sistema, nella Prima Repubblica comandava la politica, oggi comanda l'economia". A dirlo, in una chiacchierata con l'Adnkronos alla vigilia dei 30 anni dall'inchiesta Mani Pulite, è Gianni Barbacetto, giornalista del Fatto Quotidiano e autore di diversi libri-inchiesta sulla vicenda che portò alla luce in Italia, nella prima metà degli anni Novanta, un sistema corrotto e fraudolento fra politica e imprenditoria. "Mentre nella cosiddetta prima Repubblica i partiti erano forti e il gioco era in mano alla politica ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Sepossibile un'che cambiò la storia come Mani? "molto più, per una serie di motivi: il primo è che è cambiato il sistema, nella Prima Repubblica comandava la politica,comanda l'economia". A dirlo, in una chiacchierata con l'Adnkronos alla vigilia dei 30 anni dall'Mani, è Gianni, giornalista del Fatto Quotidiano e autore di diversi libri-sulla vicenda che portò alla luce in Italia, nella prima metà degli anni Novanta, un sistema corrotto e fraudolento fra politica e imprenditoria. "Mentre nella cosiddetta prima Repubblica i partiti erano forti e il gioco era in mano alla politica ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il 17 febbraio 1992, con l'arresto a Milano dell'ingegnere Mario Chiesa, prendeva il via l'inchiesta Mani Pulite. A… - marcotravaglio : '???????? ???????????? - ???? ???????? ????????????' Torna in libreria e in edicola dal #17febbraio: per chi non c'era, per chi ha dimen… - TV7Benevento : Mani Pulite, Paolo Berlusconi: 'Azione politica giustizialista che ha stravolto ordinamento' -… - TV7Benevento : **Mani Pulite: Barbacetto, 'oggi inchiesta sarebbe più difficile, stessa corruzione ma altri metodi'** (2) - - TV7Benevento : **Mani Pulite: Barbacetto, 'oggi inchiesta sarebbe più difficile, stessa corruzione ma altri metodi'** -… -