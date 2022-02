Colonnine di ricarica - Enel X aumenta le tariffe a consumo (Di martedì 15 febbraio 2022) Come avevamo anticipato, arrivano gli aumenti per le tariffe di ricarica delle auto elettriche dovute al generale rincaro dei costi dell'energia. Dopo Duferco ora è la volta di Enel X, che ha comunicato agli utenti gli aumenti previsti dal 7 marzo. Ecco i nuovi importi: 0,58 euro al kWh per le Colonnine in corrente alternata con potenza fino a 22 kW; 0,68 euro/kWh per quelle in corrente continua fino a 100 kW; 0,75 euro/kWh per quelle sempre in corrente continua, ma con potenza fino a 150 kW; 0,79 euro/kWh per i connettori che superano i 150 kW. Restano immutati i costi degli abbonamenti flat, su cui Enel X non è ancora intervenuta. Cifre a confronto. Per avere un termine di paragone, si tenga presente che, per calcolare i costi nelle nostre Prove su strada, i valori di riferimento (quelli medi resi ... Leggi su quattroruote (Di martedì 15 febbraio 2022) Come avevamo anticipato, arrivano gli aumenti per ledidelle auto elettriche dovute al generale rincaro dei costi dell'energia. Dopo Duferco ora è la volta diX, che ha comunicato agli utenti gli aumenti previsti dal 7 marzo. Ecco i nuovi importi: 0,58 euro al kWh per lein corrente alternata con potenza fino a 22 kW; 0,68 euro/kWh per quelle in corrente continua fino a 100 kW; 0,75 euro/kWh per quelle sempre in corrente continua, ma con potenza fino a 150 kW; 0,79 euro/kWh per i connettori che superano i 150 kW. Restano immutati i costi degli abbonamenti flat, su cuiX non è ancora intervenuta. Cifre a confronto. Per avere un termine di paragone, si tenga presente che, per calcolare i costi nelle nostre Prove su strada, i valori di riferimento (quelli medi resi ...

Ultime Notizie dalla rete : Colonnine ricarica Nuova comunità energetica, al via il progetto per costituirla ... Con i nuovi impianti, dotati di monitoraggio integrato, predisposizione e gestione attiva di altre risorse energetiche (fra i quali pompe di calore o colonnine di ricarica per veicoli elettrici), i ...

I costi dell'energia aumentano: Enel X incrementa i prezzi per la ricarica

