Love is in the Air, anticipazioni dal 12 al 18 febbraio 2022: Eda e Serkan sposi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 12 al 18 febbraio 2022 ci svelano che assisteremo al sospirato momento in cui Eda e Serkan pronunciano il fatidico sì. Eda e Serkan si sposano, ma non prima di aver affrontato mille vicissitudini. Vediamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi. Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 12 al 18 febbraio 2022 Aydan grazie a una soffiata di Pina, riesce a convincere Kemal a finanziare il progetto del porto turistico insieme a Deniz. La Kolcu però si presenta a sorpresa alla cena di famiglia e, nell’apprendere del riavvicinamento tra Eda e Serkan, ha una reazione di rabbia che la porta a svelare ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ledella soap turcais in The Air dal 12 al 18ci svelano che assisteremo al sospirato momento in cui Eda epronunciano il fatidico sì. Eda esi sposano, ma non prima di aver affrontato mille vicissitudini. Vediamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.is in the Air,: trama puntate dal 12 al 18Aydan grazie a una soffiata di Pina, riesce a convincere Kemal a finanziare il progetto del porto turistico insieme a Deniz. La Kolcu però si presenta a sorpresa alla cena di famiglia e, nell’apprendere del riavvicinamento tra Eda e, ha una reazione di rabbia che la porta a svelare ...

Ultime Notizie dalla rete : Love the Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 14 febbraio 2022 Le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful , Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 14 Febbraio 2022 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.40 , presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10 , ci ...

San Valentino, gli episodi a tema più romantici delle serie tv ... 3x15 e La manipolazione della locomotiva, 7x15) approfondimento Da Friends a The Big Bang Theory: ... I Warblers cantano Silly Love Songs di Paul McCartney a un pubblico di coppie innamorate. Nella ...

Love is in the Air Anticipazioni 14 febbraio 2022: per Aydan finisce in tragedia! ComingSoon.it Love is in the Air: anticipazioni 14 febbraio Scopriamo le anticipazioni della puntata di Love is in the Air, che andrà in onda oggi, 14 febbraio 2022 su Canale 5. Nella puntata vedremo che ci saranno tanti colpi di scena e novità. Ma vediamo nel ...

Lido in Love: torna il flash mob “Break the chain” contro la violenza sulle donne L’evento rientra nel cartellone di “Lido in Love”, manifestazione che da otto edizioni anima l’isola con diversi appuntamenti diffusi sul territorio. All’iniziativa, in programma nel pomeriggio di ...

