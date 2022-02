LIVE Bob a 2, Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: prima e seconda manche in tempo reale. Il via alle 13.05 (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata 12.54 30 le coppie partecipanti; per l’Italia ci saranno Patrick Baumgartner e Robert Mircea. 12.51 Tra circa 15 minuti partirà la prima; la seconda manche è prevista alle 14:40. 12.48 Assisteremo quest’oggi alla prima e alla seconda manche di bob a 2 maschile delle Olimpiadi di Pechino 2022. 12.45 Amiche e amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche di bob a 2! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare per quanto riguarda ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata 12.54 30 le coppie partecipanti; per l’Italia ci saranno Patrick Baumgartner e Robert Mircea. 12.51 Tra circa 15 minuti partirà la; laè prevista14:40. 12.48 Assisteremo quest’oggi allae alladi bob a 2 maschile delledi. 12.45 Amiche e amici di OA Sport, benvenuti alladelladi bob a 2! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellagiornata di gare per quanto riguarda ...

