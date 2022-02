Genova, i no Green pass tornano in piazza: in mattinata 300 manifestanti in corteo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sciopero indetto dalla Cub nel giorno in cui scatta l’obbligo per i lavoratori over 50. L’Asl sposta lo sportello alla Sala Chiamata Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sciopero indetto dalla Cub nel giorno in cui scatta l’obbligo per i lavoratori over 50. L’Asl sposta lo sportello alla Sala Chiamata

MediasetTgcom24 : Green pass, 200 in corteo a Genova contro l'obbligo: ridateci il lavoro #greenpass #nogreenpass #genova… - Veleno_Q_B : RT @ilbisa2: Super green pass obbligatorio al lavoro per gli over50: domani doppia protesta a Genova - GiuliaTamagnin1 : RT @ilbisa2: Super green pass obbligatorio al lavoro per gli over50: domani doppia protesta a Genova - Mauro08560329 : Super green pass obbligatorio al lavoro per gli over50: domani doppia protesta a Genova - Genova 24 - pelon60 : RT @RadioGenova: Genova contro l'obbligo del passaporto sanitario: 'No green pass!' -