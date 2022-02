Covid, Salmaso: “Preoccupano over 50 no vax in cerca di contagio per avere Green pass” (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Se c’è un milione e mezzo di persone” over 50 “non vaccinate” contro il Covid “che da domani cercherà di infettarsi il più possibile pensando che così finalmente avrà questo straccio di Green pass, sono un pochino preoccupata”. Lo confessa l’epidemiologa Stefania Salmaso ad ‘Agorà’ su Rai 3, commentando certe proteste di piazza alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo di Super Green pass sul lavoro. L’esperta dell’Associazione italiana di epidemiologia si dice “sconfortata” di fronte ad alcune “reazioni sproporzionate”, a volte incomprensibili” e “assurde”. “Tutti invocano la Costituzione, quando” però “la Costituzione dice all’articolo 32 – ricorda Salmaso – che se c’è una norma di legge che tocca tua salute personale, tu la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Se c’è un milione e mezzo di persone”50 “non vaccinate” contro il“che da domani cercherà di infettarsi il più possibile pensando che così finalmente avrà questo straccio di, sono un pochino preoccupata”. Lo confessa l’epidemiologa Stefaniaad ‘Agorà’ su Rai 3, commentando certe proteste di piazza alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo di Supersul lavoro. L’esperta dell’Associazione italiana di epidemiologia si dice “sconfortata” di fronte ad alcune “reazioni sproporzionate”, a volte incomprensibili” e “assurde”. “Tutti invocano la Costituzione, quando” però “la Costituzione dice all’articolo 32 – ricorda– che se c’è una norma di legge che tocca tua salute personale, tu la ...

