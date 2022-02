Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2022 ore 19:30 (Di domenica 13 febbraio 2022) Viabilità DEL 13 FEBBRAIO 2022 ORE 19.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE SI STA NORMALIZZANDO SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. PERMANGONO RELLANTAMENTI SU VIA PONTINA DA CASTEL RomaNO AL RACCORDO E SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA TORRENOVA AL RACCORDO TUTTO IN DIREZIONE Roma CI SPOSTIAMO A LATINA, SULLA REGIONALE FLACCA OGGI IL TRANSITO E’REGOLARE NELLE GALLERIE TRA SPERLONGA E GAETA IN FASCIA DIURNA, MENTRE FINO AL 14 FEBBRAIO IL TRATTO RESTERÀ CHIUSO DI NOTTE FASCIA ORARIA 22-6, PER PERMETTERE IL MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE DELLE GALLERIE A CURA DI ASTRAL. IL SENSO UNICO ALTERNATO DIURNO RIPRENDERÀ DOMANI MATTINA. INFINE ... Leggi su romadailynews (Di domenica 13 febbraio 2022)DEL 13 FEBBRAIOORE 19.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLALA CIRCONE SI STA NORMALIZZANDO SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. PERMANGONO RELLANTAMENTI SU VIA PONTINA DA CASTELNO AL RACCORDO E SULLA DIRAMAZIONESUD DA TORRENOVA AL RACCORDO TUTTO IN DIREZIONECI SPOSTIAMO A LATINA, SULLA REGIONALE FLACCA OGGI IL TRANSITO E’REGOLARE NELLE GALLERIE TRA SPERLONGA E GAETA IN FASCIA DIURNA, MENTRE FINO AL 14 FEBBRAIO IL TRATTO RESTERÀ CHIUSO DI NOTTE FASCIA ORARIA 22-6, PER PERMETTERE IL MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE DELLE GALLERIE A CURA DI ASTRAL. IL SENSO UNICO ALTERNATO DIURNO RIPRENDERÀ DOMANI MATTINA. INFINE ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Lavori, martedì chiude la E45 tra Umbertide e Promano ...in direzione Cesena e tra gli svincoli di Promano e Montone/Pietralunga per chi viaggia in direzione Roma, dalle 9:00 alle 18:00 di martedì 15 febbraio . Il traffico sarà deviato sulla viabilità ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13 - 02 - 2022 ore 17:30 VIABILITÀ DEL 13 FEBBRAIO 2022 ORE 17.20 SARA SPANO' BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INCIDENTE RIMOSSO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL'ALTEZZA DEL CANALE DELLA ...

