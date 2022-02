Milan-Sampdoria, 100^ presenza di Leao con la maglia rossonera (Di domenica 13 febbraio 2022) In occasione della gara di Serie A contro la Sampdoria, Rafael Leao ha raggiunto la presenza numero 100 con la maglia del Milan Leggi su pianetamilan (Di domenica 13 febbraio 2022) In occasione della gara di Serie A contro la, Rafaelha raggiunto lanumero 100 con ladel

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di @acmilan e @sampdoria - SkySport : Milan-Sampdoria 1-0 all'intervallo: segui qui il secondo tempo LIVE #SkySport #SerieA #SkySerieA #MilanSampdoria… - PianetaMilan : #MilanSampdoria, @Florenzi a @SkySport al 45': 'Gol non casuale: lo proviamo in allenamento' - #MilanSamp @acmilan… - Torrenapoli1 : #MilanSampdoria PT 1-0 Partita abbastanza pallosa Sampdoria scarsa e anche abbastanza remissiva Per ora gli sta ben… - 61_lillard : @sampdoria Gioco lento. Giocatori non abbastanza tecnici. Mancanza di ambizione. Muru e Thorsby catastrofici. Cosa… -