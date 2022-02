Il Paradiso delle Signore, trame dal 14 al 18 febbraio: le oscure manovre di Dante (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Paradiso delle Signore continuerà ad assicurare emozioni e svolte inattese al pubblico di Rai 1, come segnalano le trame dal 14 al 18 febbraio. In particolare, Ezio andrà via di casa, mentre Veronica chiarirà la situazione con Gloria. Intanto, Dante e Fiorenza trameranno contro Umberto, mentre al Paradiso, in occasione di San Valentino, verranno donari cuori di cioccolata alle clienti e Dante organizzerà una sorpresa per Beatrice. Dal canto loro, le Veneri si riuniranno per una serata in bicicletta. Più tardi, Ezio tornerà a casa, ma spiegherà a Veronica di voler annullare le loro nozze e lei accetterà la sua decisione. Nel frattempo, Gemma penserà di raccontare a Ezio la verità sulla lettera minatoria, ma Veronica glielo ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 13 febbraio 2022) Ilcontinuerà ad assicurare emozioni e svolte inattese al pubblico di Rai 1, come segnalano ledal 14 al 18. In particolare, Ezio andrà via di casa, mentre Veronica chiarirà la situazione con Gloria. Intanto,e Fiorenzaranno contro Umberto, mentre al, in occasione di San Valentino, verranno donari cuori di cioccolata alle clienti eorganizzerà una sorpresa per Beatrice. Dal canto loro, le Veneri si riuniranno per una serata in bicicletta. Più tardi, Ezio tornerà a casa, ma spiegherà a Veronica di voler annullare le loro nozze e lei accetterà la sua decisione. Nel frattempo, Gemma penserà di raccontare a Ezio la verità sulla lettera minatoria, ma Veronica glielo ...

