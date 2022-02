Traffico Roma del 12-02-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 febbraio 2022) Luceverdeda Simone Cerchiara Buongiorno via Laurentina chiusa da alcuni giorni tra il raccordo anulare e via di valleranello a causa di una fuga di gas che arriva dalla raccordo anulare non può percorrere Laurentina verso via di Trigoria e Ardea ripercussioni in questi giorni sul raccordo il Pontina altra importante di chiusura quella della via Tuscolana Arco di Travertino e Vicolo Tuscolano verso Cinecittàdeviato in via dell’Arco di Travertino rientro possibile sulla Tuscolana da via Frascati pomeriggio con manifestazioni all’inquilino e a Porta a San Giovanni se circa 1000 persone possibili difficoltà nel trasporto pubblico e dalle 18 alle 20 un corteo sulle strade di Corso Trieste vicino alla Nomentana per i dettagli di queste di altre notizie Comunque potete consultare il sitopunto luceverde.it A più tardi un ...