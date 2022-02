“Sarebbe un sogno”: Napoli, pretendente a sorpresa per la panchina (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News Cannavaro allenatore del Napoli in Serie A? Spalletti sulla panchina dell'Inter? Inghilterra Sensazioni da questo possibile scenario.? Domani sera ci sarà una partita molto interessante sul campionato. Il Napoli ha avuto un'occasione importante contro l'Inter di Inzaghi. Pochi l'avrebbero pensata così poche settimane fa, ma il Napoli di Luciano Spalletti è ancora in lizza per lo scudetto. Domani i nerazzurri ospiteranno la capolista nerazzurra e, con questa vittoria, saliranno sopra la classifica (anche se i nerazzurri mancano di una partita). Un grande ex. Fabio Cannavaro del Napoli ha condiviso le sue impressioni su Sky Sport e ha toccato diversi temi: "Vista la recente sconfitta nel derby in casa dell'Inter, il Napoli ha una grande occasione. Spalletti sta producendo ... Leggi su goalnews (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News Cannavaro allenatore delin Serie A? Spalletti sulladell'Inter? Inghilterra Sensazioni da questo possibile scenario.? Domani sera ci sarà una partita molto interessante sul campionato. Ilha avuto un'occasione importante contro l'Inter di Inzaghi. Pochi l'avrebbero pensata così poche settimane fa, ma ildi Luciano Spalletti è ancora in lizza per lo scudetto. Domani i nerazzurri ospiteranno la capolista nerazzurra e, con questa vittoria, saliranno sopra la classifica (anche se i nerazzurri mancano di una partita). Un grande ex. Fabio Cannavaro delha condiviso le sue impressioni su Sky Sport e ha toccato diversi temi: "Vista la recente sconfitta nel derby in casa dell'Inter, ilha una grande occasione. Spalletti sta producendo ...

Advertising

fanpage : 'Sarebbe il mio sogno, mi piacerebbe vedere la nuova leva, le nuove generazioni'. @GiuliaSalemi93 ci ha raccontato… - Traiano73 : RT @itsmeback_: FINE DELLO STATO DI EMERGENZA. Sarebbe un sogno e prego Dio affinchè si realizzi?? Per ora non è stato ancora approvato ma…… - mammascusa : che bella sarebbe una finale con loro quattro un sogno #jeru - Super_Pippen : RT @itsmeback_: FINE DELLO STATO DI EMERGENZA. Sarebbe un sogno e prego Dio affinchè si realizzi?? Per ora non è stato ancora approvato ma…… - Giovann74392223 : RT @itsmeback_: FINE DELLO STATO DI EMERGENZA. Sarebbe un sogno e prego Dio affinchè si realizzi?? Per ora non è stato ancora approvato ma…… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarebbe sogno Calciomercato Inter, cessione Lautaro Martinez col nuovo allenatore ... come riferito dal tabloid inglese, Rangnick ha un ruolo ad interim e per la prossima stagione il sogno in panchina sarebbe Mauricio Pochettino. Il tedesco ha ancora una chance per restare alla guida ...

Golf, Renato Paratore: 'Delle Olimpiadi sono stato soddisfatto. In Matteo Manassero ho tanta fiducia' E continui a tenere nel cassetto quel sogno chiamato PGA Tour. ' Di sicuro per un golfista ad alto ... Non sarebbe un caso o una sorpresa se arrivasse una vittoria da un momento all'altro '. Oltre all'...

Calciomercato Inter, cessione Lautaro Martinez col nuovo allenatore CalcioMercato.it Un viaggio d’amore tra Puglia e Stati Uniti raccontato da Dell'Olio Ecco perché spero che accettiate questo sogno d’amore che deve ancora iniziare tra di noi. Sarei così orgoglioso di poterti scrivere. Dovresti sapere che ho sempre sognato di avere una bella ragazza ...

Calciomercato Inter, cessione Lautaro Martinez col nuovo allenatore Il grande obiettivo sarebbe infatti un centravanti di livello top e il club sta ragionando su quattro candidati. Inter, Lautaro e Pochettino: sogno Manchester United Uno di questi candidati, come ...

... come riferito dal tabloid inglese, Rangnick ha un ruolo ad interim e per la prossima stagione ilin panchinaMauricio Pochettino. Il tedesco ha ancora una chance per restare alla guida ...E continui a tenere nel cassetto quelchiamato PGA Tour. ' Di sicuro per un golfista ad alto ... Nonun caso o una sorpresa se arrivasse una vittoria da un momento all'altro '. Oltre all'...Ecco perché spero che accettiate questo sogno d’amore che deve ancora iniziare tra di noi. Sarei così orgoglioso di poterti scrivere. Dovresti sapere che ho sempre sognato di avere una bella ragazza ...Il grande obiettivo sarebbe infatti un centravanti di livello top e il club sta ragionando su quattro candidati. Inter, Lautaro e Pochettino: sogno Manchester United Uno di questi candidati, come ...