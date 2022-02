“Non sembri, tu sei una…”. Giallo a Le Iene, è successo davvero tra Teo Mammucari a Belen Rodriguez? (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ci va giù pesante Dagospia, nel commentare quello che è successo durante l’ultima puntata de Le Iene. Conduttori della serata, Teo Mammuccari e Belen Rodriguez. Dopo una puntata piena di servizi, i due hanno dato via a un piccolo siparietto sulla vita privata di Belen. Proprio come in “E poi c’è Cattelan”, hanno introdotto dei fogli nascosti con sù impresse le foto di amiche, nemiche e vecchi amori di Belen. C’era Selvaggia Lucarelli, Emma Marrone, Stefano De Martino, Antonino Spinalbese, Fabrizio Corona e tanti altri. Insomma tutti coloro che nel bene o bel male, hanno girato intorno alla figura di Belén Rodriguez in questi anni (e viceversa). Teo Mammuccari chiede a Belen, senza far vedere di chi si parla, cosa pensa della persona sul cartoncino. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ci va giù pesante Dagospia, nel commentare quello che èdurante l’ultima puntata de Le. Conduttori della serata, Teo Mammuccari e. Dopo una puntata piena di servizi, i due hanno dato via a un piccolo siparietto sulla vita privata di. Proprio come in “E poi c’è Cattelan”, hanno introdotto dei fogli nascosti con sù impresse le foto di amiche, nemiche e vecchi amori di. C’era Selvaggia Lucarelli, Emma Marrone, Stefano De Martino, Antonino Spinalbese, Fabrizio Corona e tanti altri. Insomma tutti coloro che nel bene o bel male, hanno girato intorno alla figura di Belénin questi anni (e viceversa). Teo Mammuccari chiede a, senza far vedere di chi si parla, cosa pensa della persona sul cartoncino. ...

