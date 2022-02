LIVE Biathlon, Sprint donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Dorothea Wierer in lizza per la medaglia, 10/10! (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Sprint DI OGGI 10.32 Dorothea Wierer all’arrivo è seconda a 37? da Roeiseland. E ora deve aspettare e sperare… 10.31 10/10 anche per l’austriaca Hauser. Dopo due poligoni è terza a 27?9. Ma Dorothea sta andando piano nell’ultimo giro, forse troppo. 10.30 Si fa dura per Dorothea Wierer. La norvegese Tandrevold non sbaglia: 10/10, è terza dopo due poligoni a 33?4. Potrebbe andare a superare l’azzurra. Intanto 5/5 a terra per Elvira Oeberg. E’ durissima. Serve un po’ di fortuna per la medaglia. 10.28 Ai 5,9 km Dorothea Wierer paga 27?4 da Roeiseland. Sta facendo troppa fatica nel passo sugli sci, deve stringere i denti! 10.26 ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADI OGGI 10.32all’arrivo è seconda a 37? da Roeiseland. E ora deve aspettare e sperare… 10.31 10/10 anche per l’austriaca Hauser. Dopo due poligoni è terza a 27?9. Masta andando piano nell’ultimo giro, forse troppo. 10.30 Si fa dura per. La norvegese Tandrevold non sbaglia: 10/10, è terza dopo due poligoni a 33?4. Potrebbe andare a superare l’azzurra. Intanto 5/5 a terra per Elvira Oeberg. E’ durissima. Serve un po’ di fortuna per la. 10.28 Ai 5,9 kmpaga 27?4 da Roeiseland. Sta facendo troppa fatica nel passo sugli sci, deve stringere i denti! 10.26 ...

