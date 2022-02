Stasera in tv | 10 febbraio 2022 | Doc Nelle tue mani 2 e Perfetti sconosciuti

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Giovedì 10i palinsesti televisivi propongono appuntamenti per tutti i gusti: film, fiction e talk show. Cosa vederein tv?in tv 10La programmazione serale di giovedì 10è ampia. Il primo canale della Rete presenta una nuova puntata della fiction Doctue2, con protagonista il bravissimo Luca Argentero. Canale 5 offre la Coppa Italia con la partita di calcio Juventus Vs Sassuolo. Quanti hanno voglia di trascorrere la serata in compagnia di una bella commedia possono optare persu Canale34 oppure Conta su di me su La5. In alternativa, Rete4 presenta il talk show Dritto e rovescio. Cosa c'è ...

Film Harry Potter e l'Ordine della Fenice: la trama della pellicola in onda questa sera su Italia1 Continua la saga di Harry Potter su Italia1:, giovedì 10, sarà la volta del film Harry Potter e l'Ordine della Fenice. La trama la riportiamo di seguito. Voldemort è tornato, ma nessuno al Ministero della Magia sembra riuscire a ...La mossa del pinguinosu Rai2: trama, attori e curiosità sul film diretto da Claudio Amendola Toccherà al film La ... far compagnia ai telespettatori di Rai2 questa sera, giovedì 10...Stasera 10 febbraio alle ore 20 anche le luci del Campidoglio a Roma si spegneranno per aderire all’iniziativa promossa da Anci e dal presidente Decaro, un segno di protesta simbolica per far sentire ...Stasera verranno trasmessi gli episodi “Fare ... “Doc – Nelle tue mani” è fissato per questa sera, giovedì 10 febbraio 2022, alle 21.25 su Rai1. Sarà possibile seguire la diretta ...