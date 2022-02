Sci alpino | pagelle combinata | Strolz figlio di papà | Innerhofer per onor di firma

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Trentaquattro anni dopo il padre Hubert l’austriaco Johannessi laurea Campione Olimpico nella medesima specialità! Un successo storico, poiché nessuno (eccezion fatta per un caso nell’hockey) aveva compiuto l’impresa di eguagliare il capofamiglia proprio nella stessa disciplina. Salgono sul podio anche il norvegese Aleksander Aamodt Kilde ed il canadese James Crawford.ALPINA MASCHILE Alexis Pinturault, voto 3: l’oro olimpico si conferma una maledizione per il favorito di giornata, poco incisivo in discesa e troppo furente nel tentativo di recupero in slalom. Palese la sua involuzione rispetto alla scorsa annata, vedremo se riuscirà ad alzare la testa nelle discipline tecniche. Marco Schwarz, voto 4: bravo a limitare i danni tra le porte larghe, eccessivamente guardingo nella manche conclusiva. Era il Campione ...

Nel secondo Slalom FIS disputato nella stazione sciistica bresciana di Val Palot successo della francese Clarisse Breche del Club des Sports de Courchevel, con il tempo totale di 1',20",92/100 e con 8/...Elena Curtoni è seconda in quella graduatoria e lo scorso 23 gennaio ha trionfato a Cortina d'Ampezzo , ma non vanno dimenticati il secondo posto a St. Moritz e la terza piazza in Val d'Isere. La ...Anche se la pattuglia azzurra non vedrà al via Sofia Goggia, le nostre portacolori voglio stupire in una delle gare più congeniali conoscendo le caratteristiche delle quattro atlete al via. Elena ...Trentaquattro anni dopo il padre Hubert l’austriaco Johannes Strolz si laurea Campione Olimpico nella medesima specialità! Un successo storico, poiché nessuno (eccezion fatta per un caso nell’hockey) ...