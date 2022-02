L’auto non si ferma sulle strisce: la poliziotta salva uno studente all’ultimo secondo – Video (Di giovedì 10 febbraio 2022) La poliziotta Annette Goodyear, del Dipartimento del nord-est del Maryland, ha salvato la vita di uno studente. Il Video pubblicato sui canali social del Cecil County Public Schools mostra l’agente davanti alla scuola media che afferra lo studente sulle strisce pedonali per poi spingerlo, evitando, così, l’incidente. La poliziotta – rilasciata dall’ospedale – non ha riportato ferite. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) LaAnnette Goodyear, del Dipartimento del nord-est del Maryland, hato la vita di uno. Ilpubblicato sui canali social del Cecil County Public Schools mostra l’agente davanti alla scuola media che afferra lopedonali per poi spingerlo, evitando, così, l’incidente. La– rilasciata dall’ospedale – non ha riportato ferite. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

