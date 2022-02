Ivano Marescotti si ritira dalle scene: "Non farò più l'attore" (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ivano Marescotti, 76 anni, ha deciso di ritirarsi dal palco e di dedicarsi completamente alla scuola Tam (Teatro Accademia Marescotti), accademia che ogni anno accoglie nella sede di Marina di Ravenna 15-20 allievi ai quali lo stesso attore insegna... Leggi su today (Di giovedì 10 febbraio 2022), 76 anni, ha deciso dirsi dal palco e di dedicarsi completamente alla scuola Tam (Teatro Accademia), accademia che ogni anno accoglie nella sede di Marina di Ravenna 15-20 allievi ai quali lo stessoinsegna...

