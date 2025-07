Garlasco parla la famiglia Poggi | l’alibi di Marco i silenzi di Stasi il risarcimento

Garlasco torna sotto i riflettori: oggi, in Cassazione, si tiene un'udienza cruciale che potrebbe cambiare il destino di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. La famiglia Poggi e la comunità aspettano con tensione le decisioni che potrebbero riscrivere una delle pagine più oscure di Garlasco. La sfida tra giustizia e speranze di riabilitazione si fa sentire forte: il futuro è ancora tutto da scrivere.

Si tiene oggi – martedì 1 luglio -, in Cassazione, l’udienza che potrebbe ribaltare la decisione con cui l’11 aprile scorso il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso la semilibertà ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. A chiedere l’annullamento del provvedimento è stata la Procura generale di Milano, secondo cui l’ordinanza presenterebbe «vizi di legittimità», non solo in relazione all’intervista rilasciata da Stasi alla trasmissione Le Iene, ma anche su altri aspetti. Il ricorso. L’udienza, definita “cartolare”, si svolge senza la presenza delle parti. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, parla la famiglia Poggi: l’alibi di Marco, i silenzi di Stasi, il risarcimento

