Juventus | occhi puntati su Osimhen

La Juventus sta preparando una svolta importante per rinforzare il suo attacco, con gli occhi puntati su uno dei nomi più caldi del calcio internazionale: Victor Osimhen. Il club bianconero, sotto la guida di Igor Tudor, vuole aggiungere un bomber di livello mondiale alla sua rosa, e Damien Comolli sta lavorando senza sosta per rendere possibile questa operazione. È il momento di scoprire se il sogno diventerà realtà.

Un colpo per l’attacco La Juventus ha gli occhi puntati su nuovi giocatori e sta muovendo passi decisi per rivoluzionare il proprio reparto offensivo. Victor Osimhen, centravanti di caratura internazionale, è l’obiettivo principale di Damien Comolli, che punta a regalare a Igor Tudor un bomber di livello mondiale. Le indiscrezioni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: occhi puntati su Osimhen

Juventus, occhi in casa Arsenal: Conte a mani vuote - La Juventus guarda in casa Arsenal per rinforzare la propria rosa, mentre Antonio Conte si trova a fare i conti con una fase difficile.

Grandi nomi per il mercato della #Juventus: occhi puntati su #Ederson e #Osimhen

Rispunta l'idea Gonçalo #Ramos per la #Juventus Secondo la Gazzetta dello Sport l'attaccante torna ad essere un obiettivo concreto. Può lasciare il #PSG di fronte a proposte da circa 50 milioni di euro L'ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TRO

Juve su Sancho e Osimhen, Napoli all’assalto di Noa Lang e Como scatenato; La Juventus pronta a tornare prepotentemente sul mercato dopo il Mondiale per Club: obiettivi Ederson e Osimhen; Juve, il Mondiale può svoltare il mercato: per l'assalto a Osimhen e Gyokeres serve cedere in fretta Vlahovic.

Juventus-Osimhen, accordo vicino: il piano per mettere il Napoli spalle al muro, ma ci sono due problemi - La Juventus stringe per Osimhen: prima il sì dell'attaccante, poi si tratterà col Napoli. Scrive sport.virgilio.it

La Juventus accelera per Osimhen: primo sì vicino - La Juventus intensifica i contatti per Osimhen, obiettivo primario in attacco: primo sì vicino, poi trattativa con il Napoli per la clausola. Segnala europacalcio.it