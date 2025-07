Montblanc inizia il processo sul caso Z Production sul ricorso di sei lavoratori in appalto

Oggi si apre un importante capitolo nel mondo del lusso e dei diritti dei lavoratori: sei operai coinvolti in un ricorso contro Z Production e Pelletteria Richemont Firenze, aziende responsabili dell’esternalizzazione della produzione di Montblanc. Una battaglia che mette in discussione le condizioni di lavoro e la trasparenza di giganti del settore. In concomitanza con l’udienza, il destino di molti sarà deciso, segnando una svolta...

Firenze, 1 luglio 2025 – Si apre oggi il processo promosso da sei lavoratori contro Z Production e Pelletteria Richemont Firenze, società con sede a Scandicci incaricata di gestire l’esternalizzazione della produzione di borse per il marchio Montblanc. L’azienda è parte della Compagnie Financière Richemont, fondo finanziario con sede a Ginevra che controlla diversi marchi del lusso, tra cui appunto Montblanc. In concomitanza con l’udienza, il sindacato Sudd Cobas e la Campagna Abiti Puliti hanno organizzato alle 10.30 del 1 luglio una conferenza stampa davanti alla boutique Montblanc di via Tornabuoni, a Firenze, per rendere noti i dettagli del ricorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montblanc, inizia il processo sul caso Z Production sul ricorso di sei lavoratori in appalto

In questa notizia si parla di: montblanc - processo - production - inizia

Montblanc, inizia il processo sul caso Z Production sul ricorso di sei lavoratori in appalto; Appalti Montblanc, Sudd Cobas: “Basta schiavi, servono regole”.

Montblanc, inizia il processo sul caso Z Production sul ricorso di sei lavoratori in appalto - Firenze, 1 luglio 2025 – Si apre oggi il processo promosso da sei lavoratori contro Z Production e Pelletteria Richemont Firenze, società con sede a Scandicci incaricata di gestire l’esternalizzazione ... lanazione.it scrive