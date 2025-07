Juventus Exor immette altri 15 milioni | il club non è solo l’azionista c’è

Nel giorno che segna la chiusura dell’anno finanziario 2024/25, la Juventus invia un messaggio chiaro e deciso al mercato: Exor, il principale azionista, ha versato altri 15 milioni di euro, rafforzando ulteriormente le fondamenta del club. Questa seconda iniezione di liquidità in tre mesi testimonia l'impegno e la fiducia nel futuro bianconero, offrendo nuove speranze e opportunità per la squadra e i tifosi.

