Processo Ciro Grillo il pm chiede nove anni di condanna per ognuno dei quattro amici accusati di stupro

Il processo che vede imputati Ciro Grillo e i suoi amici, accusati di un grave reato, sta raggiungendo il suo momento cruciale. Il pm ha chiesto nove anni di condanna per ognuno dei quattro giovani coinvolti, tra cui spicca il nome di Ciro, figlio del fondatore del Movimento Cinque Stelle. Ora, tocca alle difese presentare le proprie argomentazioni, mentre il futuro giudizio si avvicina. La veritĂ sta per emergere in tribunale, e il responso potrebbe segnare un punto di svolta nella vicenda.

Oltre al figlio del fondatore del Movimento Cinque Stelle alla sbarra ci sono Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Adesso la parola alle difese Il procuratore capo di Tempio Pausania Gregorio Capasso ha avanzato le sue richieste di condanna nel processo che vede imputati qu.

"Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno o qualcosa. Ho studiato giurisprudenza proprio per questo processo e sono praticante avvocato. Credo nella giustizia e vorrei continuare a crederci". Sono le parole pronunciate da Ciro Grillo durante le ultime fa Vai su Facebook

