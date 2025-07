Roma incendi da Fiumicino a Primavalle | si indaga su roghi dolosi

Roma si trova nuovamente sotto assedio del fuoco, con incendi che devastano zone da Fiumicino a Primavalle. Le indagini puntano su roghi dolosi, mentre i vigili del fuoco e la Protezione civile si moltiplicano per arginare le fiamme. Il sindaco lancia un appello urgente: “Roma non può permettersi di trasformare questo tipo di emergenza in routine”. È il momento di agire con decisione per salvaguardare la nostra capitale.

Dal Parco delle Valli al rogo a ridosso dell'A12 passando per via Appia Nuova e Casal Selce, in via del Rosario. Inizio settimana letteralmente "di fuoco" per la Capitale d'Italia che, nelle ultime 48 ore, ha visto i vigili del fuoco e la Protezione civile impegnati su più fronti per spegnere le fiamme. Su alcuni episodi sospetti sono in corso accertamenti. Il sindaco ha lanciato un appello: "Roma non può permettersi di trasformare questo tipo di incendi in un'emergenza ricorrente. Si tratta di fiamme in aree a prevalente vocazione agricola, una tipologia di fuoco che da tempo abbiamo segnalato alle autorità e che iniziano sistematicamente su terreni privati e arrivano a lambire edifici, capannoni o depositi.