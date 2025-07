agnone cilento estate di fede arte e musica

L’estate ad Agnone Cilento si annuncia come un incanto di fede, arte e musica, attirando l’attenzione di tutto il Cilento. La rassegna in onore di Maria SS. del Carmine, attesa da grandi e piccini, apre le porte a un cartellone ricco di eventi che combinano spiritualità, cultura e spettacolo, creando un’atmosfera unica nel suo genere. Soddisfatto il Comitato, che con entusiasmo invita tutti a vivere questa magica stagione all’insegna delle tradizioni e del vivere condiviso.

