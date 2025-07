I dati per il benessere dei bambini

Scoprire i dati sul benessere dei bambini è il primo passo per costruire un futuro più luminoso. Attraverso le risorse e gli strumenti dell’OCSE, come il Portale e la Dashboard dedicati, possiamo ottenere una visione chiara e approfondita di ciò che davvero conta. Conoscere questi indicatori permette di sviluppare politiche mirate e efficaci, capaci di migliorare la vita dei più giovani. È il momento di agire con consapevolezza e determinazione.

di Claudio Quintano (*) e assistente Gemini GOOGLE che opera sul testo OECD ( qui ) Comprendere il benessere dei bambini è fondamentale per sviluppare politiche efficaci che ne migliorino la vita. L'OCSE, attraverso il suo Portale Dati sul Benessere dei Bambini e la Dashboard sul Benessere dei Bambini, fornisce strumenti preziosi per monitorare e analizzare una vasta gamma di indicatori, dalla salute e l'istruzione alle interazioni sociali e alle condizioni di vita. L'Importanza dei Dati per il Benessere dei Bambini Dati affidabili sono essenziali per i decisori politici al fine di identificare le sfide emergenti, stabilire le priorità per i miglioramenti e indirizzare il supporto verso coloro che ne hanno più bisogno.