Un irpino alla guida della promozione della lettura in Italia

Un irpino alla guida della promozione della lettura in Italia: un nuovo capitolo si apre nel panorama culturale nazionale. Dal 26 giugno 2025, Giuseppe Iannaccone, rinomato studioso e appassionato di letteratura, assume il ruolo di Presidente del Centro per il libro e la lettura, un importante organismo del Ministero della Cultura. La sua leadership promette di rafforzare il legame tra cittadini e libri, tornando a mettere la cultura al centro della vita quotidiana.

Dal 26 giugno 2025 Giuseppe Iannaccone è il nuovo Presidente del Centro per il libro e la lettura, importante istituto autonomo del Ministero della Cultura dedicato alla promozione della lettura in Italia. L'incarico, conferito con decreto ministeriale, ha una durata triennale ed è svolto a titolo puramente onorifico. Nato ad Avellino nel 1972, Iannaccone è un nome autorevole nel panorama degli studi letterari italiani. Italianista e storico della letteratura, è dottore di ricerca in Italianistica presso l'Università di Napoli "Federico II" e ha insegnato Letteratura italiana come docente a contratto presso le Università "Roma Tre" e "La Sapienza" di Roma.

