Mostra del Cinema di Venezia 2025 Emanuela Fanelli guida l’inaugurazione

La 82esima Mostra del Cinema di Venezia si prepara ad aprire i suoi eleganti sipari, con Emanuela Fanelli pronta a guidare l'attesa inaugurazione. Attrice versatile e profonda, Fanelli saprà sicuramente catturare l'attenzione del pubblico, portando sul palco un mix di talento, passione e spontaneità . Un evento imperdibile che promette emozioni e sorprese: la magia del cinema si compirà sotto il cielo veneziano, lasciando il segno anche nella serata di chiusura.

Emanuela Fanelli guiderà la cerimonia di inaugurazione dell’ 82esima Mostra del Cinema di Venezia nella serata di mercoledì 27 agosto sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido), nonché la cerimonia di chiusura di sabato 6 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali della Mostra. “Attrice versatile e profonda, Emanuela Fanelli è capace di passare con naturalezza dalla comicità al dramma senza mai perdere coerenza espressiva. Il suo lavoro è apprezzato non solo per le doti interpretative, ma anche per la capacità di raccontare, con sguardo personale e profondo, le ironie e le contraddizioni del presente. 🔗 Leggi su Lapresse.it