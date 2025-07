Torre Generali | cosa sappiamo sulla scritta collassata

Milano si è svegliata con una scena inaspettata: la scritta collassata del grattacielo Generali di City Life, un’icona progettata da Zaha Hadid. Alle prime luci dell’alba, un boato ha interrotto il silenzio, portando preoccupazione tra i cittadini e le autorità. La struttura in alluminio di 75 metri, simbolo della skyline milanese, ora è al centro di un’indagine urgente. Ma cosa succederà ora? Restate con noi per scoprire gli aggiornamenti.

Nella giornata di ieri la scritta è caduta. Milano, ieri 30 giugno, si è svegliata con la scritta dell'insegna del grattacelo Generali collassata. Alle 6.34 del mattino i milanesi hanno sentito un boato e poi è scattato l'allarme. Il grattacielo si trova nella zona di City Life, la scritta è in alluminio di 75 metri per dieci di altezza e la struttura è stata ideata da Zaha Hadid. Nelle ultime ore, così, l'area è stata chiusa, è stato interdetto l'accesso alla piazza e alla metro lilla Tre Torri e tantissimi lavoratori sono stati messi in smartworkink. Ora sono scattate le inchieste e le indagini per capire cosa sia accaduto: si parla di un tuno d'acciaio spezzato e altri piegati.