Nintendo aumenta i prezzi di Switch ma solo in un paese

Nintendo sorprende i fan canadesi annunciando un aumento dei prezzi di Switch, a partire dal 30 giugno 2025. Questa decisione, giustificata da “condizioni di mercato”, riguarda tutte le versioni della console, giochi e accessori. Ma cosa significa questo per gli utenti italiani? È solo l’inizio di una strategia più ampia o un caso isolato? Scopriamo insieme le implicazioni di questa scelta e come potrebbe influenzare il mondo dei videogiochi.

(Adnkronos) – Il 30 giugno 2025, Nintendo of Canada ha ufficialmente annunciato un aumento dei prezzi per i prodotti appartenenti alla famiglia originale di Nintendo Switch. Il provvedimento, motivato da “condizioni di mercato”, coinvolgerà le principali versioni della console, Switch OLED, Switch classica e Switch Lite, insieme con giochi fisici e digitali e agli accessori . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

