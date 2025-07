video trottolino amoroso a montecorvino rovella arriva con la proposta di matrimonio

Un’immagine indimenticabile di amore e coraggio: a Montecorvino Rovella, Mietta ha assistito alla proposta di matrimonio più toccante, tra risate, lacrime e tanta commozione. Durante l’ultimo appuntamento dei festeggiamenti di San Pietro e Paolo, il cuore della cantante si è aperto davanti a tutta la comunità, dimostrando che i sogni più belli si avverano quando si ha il coraggio di credere nel proprio amore. E questa storia ne è la prova.

Tempo di lettura: < 1 minuto Finisce tra la commozione e l’emozione la regina dell’amore cantato, oggi anche paladina dei diritti delle donne. Mietta e due musicisti del suo gruppo hanno scelto Montecorvino Rovella per la proposta di matrimonio avvenuta davanti agli occhi dei cittadini accorsi all’ultimo appuntamento dei festeggiamenti, in programma per San Pietro e Paolo, ma anche davanti alla stessa cantante che non ha retto all’emozione ed è scoppiata in lacrime. Prima ancora, però, Mietta dal palco del Comune guidato dal sindaco Martino D’Onofrio ha voluto lanciare un messaggio importante per i diritti alle donne “No vuol dire no” rilanciando la campagna contro la violenza e leggendo un brano molto forte a difesa delle donne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it