Ciro Grillo rischia 9 anni per violenza sessuale a dicembre diventerà papà | Vorrei vedere mia figlia

L'ombra di un processo che scuote l’opinione pubblica si allunga su Ciro Grillo, accusato di violenza sessuale e con una richiesta di pena fino a 9 anni. Tra accuse di screditamento e richieste di attenuanti, il dibattito si infiamma, lasciando in sospeso il diritto di una giovane di vedere sua figlia. La vicenda mette in luce le sfide della giustizia e la delicatezza dei diritti individuali in un caso così complesso.

Ciro Grillo, accusato di violenza sessuale, rischia 9 anni. Il procuratore ha già chiesto attenuanti, mentre la difesa vuole screditare la giovane.

ciro - grillo - rischia - anni

