Tragedia nei campi | bracciante travolto da trattore dopo una lite furiosa

Una tranquilla giornata nei campi del Fucino si è trasformata in tragedia: un diverbio tra braccianti si è concluso con un tragico incidente, lasciando una famiglia senza parole. Hamid Essahli, 35 anni, vittima innocente di un raptus di violenza, ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra conflitto e tragedia. La comunità si stringe nel dolore, chiedendo giustizia e riflettendo sull'importanza della pace sul lavoro.

L'Aquila - Un diverbio tra braccianti nel Fucino degenera quando un collega, dopo l’acceso litigio, travolge con un trattore e causa la morte sul colpo. Un grave episodio di omicidio volontario ha segnato l’alba nei campi del Fucino, lungo la Strada 32 a Trasacco. La vittima, Hamid?Essahli, 35?anni, bracciante di origine marocchina residente ad Avezzano con la moglie e i due figli piccoli, è stata investita e uccisa da un collega dopo una lite degenerata. Secondo quanto ricostruito, il contesto era quello di un normale turno di raccolta, ma un discussione per futili motivi è degenerata e il collega – pare di origine romena, ma le generalità non sono ancora state rese note – ha travolto Essahli con un trattore, causandone la morte istantanea. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Tragedia nei campi: bracciante travolto da trattore dopo una lite furiosa

