governo smentito dai numeri gli italiani non vogliono il nucleare

Gli italiani mostrano chiaramente di preferire un futuro energetico sostenibile e rispettoso dell’ambiente, respingendo l’idea di tornare al nucleare. Il sondaggio Ipsos per Legambiente e Kyoto Club rivela una diffidenza diffusa, alimentata dall’effetto Nimby e dalla volontà di proteggere il territorio. Questi dati contrastano con le proposte del Governo, che da tempo sembra puntare su questa tecnologia. È ora di ascoltare davvero la voce dei cittadini e investire nelle energie rinnovabili.

Un sondaggio realizzato da Ipsos per Legambiente e Kyoto Club in occasione del XII Ecoforum ha registrato una forte diffidenza degli italiani nei confronti della tecnologia nucleare per la generazione di energia elettrica. Una percentuale largamente maggioritaria degli intervistati è influenzata dall’effetto Nimby, mentre la maggioranza relativa non vuole nessuna centrale nel Paese. Dati che si scontrano con i progetti del Governo, che da tempo sta cercando di riavviare il programma nucleare civile italiano fermato da due diversi referendum nel 1987 e nel 2011. L’esecutivo punta su tecnologie che sono più facilmente accettate dalla popolazione, ma che non sono ancora state sviluppate a livello commerciale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it