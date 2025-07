Thiago Silva rivela un ingrediente speciale per la vittoria del suo Fluminense contro l’Inter | Ho parlato con un ex Juve che mi ha passato buone informazioni sui nerazzurri

Thiago Silva svela un segreto che ha fatto la differenza per il successo del Fluminense contro l'Inter, rivelando di aver ottenuto preziose informazioni da un ex Juve. Questa alleanza inaspettata ha portato i brasiliani a una vittoria sorprendente nel Mondiale per Club. Ma qual è l'ingrediente speciale che ha permesso loro di superare i nerazzurri? Scopriamolo insieme.

Thiago Silva, l’ex del Milan ha festeggiato la vittoria che il Fluminense ha ottenuto contro l’Inter: c’è un ex Juve dietro la qualificazione dei brasiliani. Ieri sera il Mondiale per Club ha regalato quella che si può definire la prima sorpresa del torneo. I brasiliani del Fluminense hanno battuto l’Inter per 0-2. Uno dei grandi protagonisti del successo dei carioca è stato Thiago Silva. Intervistato dai microfoni di Mediaset, l’ex capitano del Milan ha manifestato tutta la sua soddisfazione per il successo ottenuto. Particolari meriti sono stati ascritti all’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thiago Silva rivela un “ingrediente” speciale per la vittoria del suo Fluminense contro l’Inter: «Ho parlato con un ex Juve che mi ha passato buone informazioni sui nerazzurri»

