Donna di 53 anni muore in strada a Bagheria dopo un malore per il gran caldo

Il caldo torrido d'estate si rivela ancora una volta un nemico insidioso, colpendo inaspettatamente chi meno se lo aspetta. Dopo il drammatico episodio di un imprenditore deceduto sul lavoro, un’altra vita si spegne a Bagheria, vittima di un malore improvviso causato dall’ondata di calore. La tragedia di questa donna di 53 anni ci ricorda quanto sia importante rispettare i limiti del nostro corpo e prendere precauzioni. La questione clima diventa sempre più urgente e condivisa.

Dopo il caso dell’ imprenditore deceduto mentre lavorava sotto il sole, il caldo fa un’altra vittima. Si tratta di una donna di 53 anni, morta a Bagheria ieri pomeriggio mentre stava facendo una passeggiata in via Aiello. Secondo quanto si apprende la vittima soffriva di patologie cardiache ed è svenuta sul marciapiede dopo essere stata colta da un malore per il gran caldo. Immediato l’intervento dei carabinieri e del personale sanitario del 118 che ha cercato invano di rianimarla: per la signora non c’è stato nulla da fare. Intanto, la salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Donna di 53 anni muore in strada a Bagheria dopo un malore per il gran caldo

In questa notizia si parla di: caldo - donna - anni - bagheria

Che caldo, donna colta da malore alla fermata Atm - Un’ondata di caldo torrido si è abbattuta sulla città , causando un malore improvviso a una donna di circa 60 anni alla fermata ATM di via La Farina.

Verso un protocollo d'intesa per l'orientamento e inserimento lavorativo degli adulti. Incontro tra Comune, istituto D'Acquisto, Centro per l'Impiego e CPIA PA2 Leggi articolo ? https://comune.bagheria.pa.it/it/news/verso-un-protocollo-d-intesa-per-l-istruzione- Vai su Facebook

Bagheria (PA), donna di 53 anni sviene per il caldo e muore; Sviene per il caldo a Bagheria, muore donna di 53 anni in strada; Donna di 53 anni muore in strada a Bagheria dopo un malore per il gran caldo.

Donna di 53 anni muore in strada a Bagheria dopo un malore per il gran caldo - È successo ieri pomeriggio a Bagheria, nel palermitano, mentre stava facendo una passeggiata. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Caldo, donna di 53 anni sviene in strada e muore a Palermo. Ore di stop lavori fuori in Lombardia e altre regioni: l'ordinanza - Una donna di 53 anni è morta a Bagheria, in provincia di Palermo, mentre passeggiava ieri nel pomeriggio in via Aiello. Si legge su msn.com