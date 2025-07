UFFICIALE – Clamoroso Insigne svolta sul futuro | torna in Serie A?

Il calciomercato italiano si infiamma, portando novità e sorprese inattese. Dopo anni di relativa calma, le big sono pronte a fare mosse importanti, tra cui spicca il ritorno di Insigne, protagonista dell’ultimo Europeo vinto con l’Italia. La sua possibile ripresa in Serie A rappresenta una svolta clamorosa che potrebbe cambiare gli equilibri del campionato. Il futuro si fa sempre più incerto, e le prossime settimane saranno decisive per scoprire cosa riserverà il mercato al nostro calcio.

Il mercato non smette mai di regalare sorprese. L'ultima potrebbe riguardare proprio il numero dieci azzurro all'ultimo europeo vinto. Il calciomercato sta finalmente entrando nel vivo. Anche in Italia, dove dopo qualche anno passato in sordina stiamo di nuovo dicendo la nostra. Non per parità di spesa con altri campionati, ci mancherebbe, ma sono diverse le squadre che stanno operando e che continueranno a farlo. Dall'Inter con gli introiti del percorso in Champions League, al Napoli che vuole rinforzarsi e riconfermarsi, passando per Juve e Milan pronte a rilanciarsi dopo un'annata al di sotto delle aspettative.

