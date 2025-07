Metrò del Mare | partenza posticipata per i collegamenti tra Salerno Costiera Amalfitana e Cilento

A causa di un ritardo nella firma del contratto tra Regione Campania e Alicost, i collegamenti marittimi tra Salerno, la Costiera Amalfitana e il Cilento subiranno uno slittamento. La partenza del Metrò del Mare, un servizio fondamentale per valorizzare le bellezze costiere, è posticipata di alcuni giorni. Questa attesa, tuttavia, promette un miglioramento dei servizi e nuove opportunità di scoperta. Restate sintonizzati: presto torneremo a navigare insieme lungo queste meravigliose tratte!

Anche quest'anno la partenza del Metrò del Mare subirà un ritardo. Slittano di qualche giorno i collegamenti marittimi tra Salerno, la Costiera Amalfitana e il Cilento. È prevista per oggi la firma del contratto tra la Regione Campania – attraverso l' Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti – e la compagnia Alicost, vincitrice della gara d'appalto per la gestione del servizio nei prossimi quattro anni. Nel dettaglio, la Linea A1 collegherà il molo Manfredi di Salerno a Positano, con fermate intermedie ad Agropoli, San Marco di Castellabate e Amalfi. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, per un totale di cinque giorni a settimana.

