Cina | Marina rientro formazioni navali dopo addestramento in mare aperto

Dopo intensivi addestramenti in mare aperto, le formazioni navali cinesi, composte dai potenti portaerei Liaoning e Shandong, sono rientrate in porto con successo. La Marina cinese dimostra così la sua crescente capacità di operare in autonomia e sicurezza nelle acque internazionali. Questa dimostrazione di forza sottolinea l'importanza strategica della modernizzazione delle forze navali cinesi e il loro ruolo emergente sulla scena globale.

Questa foto mostra il cacciatorpediniere lanciamissili Yan’an. Le formazioni navali cinesi di due portaerei, Liaoning e Shandong, hanno completato l’addestramento per il combattimento in mare aperto e sono rientrate in sicurezza nei loro porti d’origine, secondo quanto comunicato ieri dalla Marina cinese. Questa foto mostra degli aerei da combattimento sul portaerei cinese Shandong. Le formazioni navali cinesi di due portaerei, Liaoning e Shandong, hanno completato l’addestramento per il combattimento in mare aperto e sono rientrate in sicurezza nei loro porti d’origine, secondo quanto comunicato ieri dalla Marina cinese. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Marina, rientro formazioni navali dopo addestramento in mare aperto

